2019-06-21T08:04:02+03:00
Общество

Департамент культуры Югры возглавил Артур Латыпов

К исполнению обязанностей новый руководитель приступает с 21 июня
Анна Полякова
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Департамент культуры Югры возглавил Артур Латыпов Фото: adm.ugorsk.ruДепартамент культуры Югры возглавил Артур Латыпов Фото: adm.ugorsk.ru
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Губернатор Югры назначила директора окружного департамента культуры. Ведомство возглавил Артур Латыпов. К исполнению обязанностей новый руководитель приступает с 21 июня.

Артуру Альбертовичу Латыпову 35 лет. Родился в городе Туймазы республики Башкортостан. Окончил Октябрьское музыкальное училище по специальности «Инструментальное исполнение». В 2011 году получил образование по специальности «Менеджмент организации» в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

Начинал трудовую деятельность преподавателем по классу гитары Октябрьской детской школы искусств №1. В разное время становился победителем муниципального конкурса «Педагог года», конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» с проектом «Частная музыкальная школа», лауреатом международного фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе».

Отметим, что Артур Латыпов назначен на пост директора департамента культуры по итогам открытого общественного отбора. Он проводится при назначении на пост руководителей департаментов социального блока, включает в себя несколько этапов. По итогам каждого кандидатам присваивались баллы, сообщили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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