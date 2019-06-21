2019-06-21T07:31:30+03:00
Общество

В библиотеках Нефтеюганска прошел фестиваль «Читающая Югра»

Дети услышали хантыйские сказки, познакомились сл сказочным персонажем буровичком Югоркой и создали мультфильм
Анна Полякова
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В библиотеках Нефтеюганска прошел фестиваль «Читающая Югра» Фото: admugansk.ruВ библиотеках Нефтеюганска прошел фестиваль «Читающая Югра» Фото: admugansk.ru
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За несколько часов книжного праздника «Читающая Югра» библиотеки Нефтеюганска посетили более 150 человек.

- Основная цель фестиваля, пояснили в администрации города, – активизировать чтение детей города во время каникул, раскрыть творческие возможности ребенка, привлечь новых читателей в библиотеку.

В рамках праздника работало много разнообразных площадок, где каждый гость праздника нашел себе занятие по душе. На одной из них можно было услышать хантыйские сказки, познакомиться с веселым сказочным персонажем буровичком Югоркой и поработать над созданием мультипликационного фильма.

Местная писательница Валентина Морковкина рассказывала ребятам, как рождаются рифмы, как появлялись ее первые детские стихи, представила свои книги.

Интересно и многолюдно было на площадках «БиблиоСтендап» и «ЧитайМер», где проходили соревнования по скорочтению и выразительному чтению вслух произведений под музыку.

Руководитель кружка Дома детского творчества, блогер Артем Сотников провел мастер-класс о том, как вести блог, чтобы делиться своими мыслями с читателями, как работать с контентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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