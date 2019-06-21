2019-06-21T05:46:59+03:00
Общество

Погода в Югре 21 июня: ожидаются дожди разной интенсивности, грозы

Температура воздуха +16 ... +21 градусов
Анна Полякова
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В пятницу, 21 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный, в восточных и центральных районах сильный дождь, в отдельных районах гроза. В крайних западных районах без осадков.

Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха днем +16… +21 ºС, местами +10… +15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, д нем порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +16… +18 ºС.

В Сургуте облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 6 м/с. Температура воздуха + 16 градусов.

В Нижневартовске весь день будет идти дождь с грозой. Ветер южный 5 м/с. Температура воздуха +19 градусов.

В Нефтеюганске малооблачно, дождь с грозой. Температура воздуха +18 градусов, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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