2019-06-20T15:15:03+03:00
Общество

Еще одна школа в Югре будет построена на условиях концессии

Она появится через три года в Нягани
Анна Полякова
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Еще одна школа в Югре будет построена на условиях концессииЕще одна школа в Югре будет построена на условиях концессии
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В восточном микрорайоне Нягани будет построена школа с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой.

Это первая в муниципалитете школа, строительство которой будет вестись на условиях концессионного соглашения. Разработку проекта и возведение здания берет на себя один подрядчик, что существенно сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подписание концессионного соглашения о ее возведении состоялось в ходе III форума социальных инноваций регионов в Москве.

Строительство начнется в 2019 году, рассчитано на 3 года. В школе предусмотрены учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, обеспечивающим раннюю профилизацию, условия для технического творчества, внедрения цифровых технологий, бассейн, спортивные залы, зал хореографии.

Следует отметить, что школа будет расположена в шаговой доступности с Няганским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, что специально для развития и обучения детей-инвалидов.

Строительство новой школы позволит перейти на обучение всех детей восточного микрорайона на одну смену.

После окончания строительства концессионер будет эксплуатировать сооружение в течение 5 лет, в том числе нести затраты на его обслуживание.

Первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ были подписаны в Югре в декабре 2018 года и в феврале 2019 года. В рамках их реализации будут построены по две школы в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургутском районе. Еще одна школа появится в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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