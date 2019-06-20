2019-06-20T14:58:36+03:00
Общество

Сургут побил свой рекорд по количеству «стобалльников» за ЕГЭ

Глава Сургута вручит отличникам учебы медали и аттестаты
Анна Полякова
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Сургут побил свой рекорд по количеству «стобалльников» за ЕГЭСургут побил свой рекорд по количеству «стобалльников» за ЕГЭФото: Татьяна Коркина
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Сразу 19 сургутских старшеклассников набрали 100 баллов за ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому языку и литературе. Окончательные итоги аттестации школьников подведут 3 июля. Однако уже сейчас, можно сказать, что это рекордное количество стобалльных результатов в городе. Прежний максимум был – 15 высших баллов.

Всех их будут чествовать на торжественной церемонии в Сургутской филармонии 23 июня. Глава Сургута Вадим Шувалов вручит отличникам учебы медали и аттестаты.

Выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели» стартует на площади перед театром Сургутского государственного университета». Впервые за 10 лет мероприятие пройдет в новом формате на открытом воздухе.

Школьный вальс, флэшмобы, фотосессии дополнят событие. На городской праздник приглашены более двух тысяч выпускников и их родителей. Для молодежи Сургута выступят музыкальные группы Rasa, Bogachi, V-Band, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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