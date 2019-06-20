Власти Нижневартовска ищут средства для реконструкции аэропорта

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-20T13:37:20+03:00

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Перспективы развития и модернизации Нижневартовского аэропорта обсудили на очередном заседании профильных комитетов гордумы.

Вартовчанам пришлось отказать одному из потенциальных перевозчиков, так как в аэропорту существуют определённые ограничения для приёма крупногабаритных воздушных судов. Взлётно-посадочная полоса нуждается в обновлении. Гарантийный срок эксплуатации уже закончился. Цена реконструкции полосы примерно 2 - 2,5 миллиарда рублей.

- Ни один аэропорт России за свои деньги такие глобальные вещи не осуществлял, - сказал гендиректор АО «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.

Самому аэровокзалу, построенному в 1983 году, также необходима реконструкция. Здание большое, но вот полезной площади не так уж и много.

Аэропорт города, уверены депутаты, должен отвечать всем современным требованиям. Без помощи главного акционера в лице ХМАО - Югры и поддержки городских властей глобальные проекты самому предприятию решить будет не под силу.

Председатель Думы Нижневартовска Максим Клец предложил депутатам совместно с представителями АО «Нижневартовскавиа» и аппаратом Думы подготовить проект обращения к губернатору Югры. На исполнение этого протокольного поручения дали десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU