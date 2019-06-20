Жителя Кондинского района будут судить за «закладки»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-20T13:22:37+03:00

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Житель Кондинского района, фасовавший и распространявший наркотики, предстанет перед судом.

По версии следствия, 46-летний злоумышленник в Ханты-Мансийске приобрел у неустановленного лица запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения. Затем расфасовал их и реализовывал жителям города через «закладки».

Наркосбытчика задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Общая масса изъятого зелья составила более 138 граммов. Предприимчивого югорчанина взяли под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU