Пенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-20T12:13:18+03:00

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Двух доверчивых пенсионерок из окружной стали облапошили мошенники. Обе обратились в полицию с заявлениями.

Одна из них рассказала, что оформила онлайн-заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил югорчанке, что ее заявка одобрена, но для получения кредита необходимо оплатить аккредитацию, страховку и услуги доставки займа. В результате он отдала аферисту 92 000 рублей.

Другой жертвой обмана стала горожанка, которая поверила лже-банкирам. По телефону ей сообщили, что с её банковского счета пытаются обналичить денежные средства. Аферисты смогли получить более 7 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Виновные могут лишиться свободы на срок до 5 лет. Полицейские проводят проверку, устанавливают причастных к совершению данных преступлений, сообщили в МОМВД России «Ханты-Мансийский».

ИСТОЧНИК KP.RU