2019-06-20T12:13:18+03:00
Происшествия

Пенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников

Полицейские устанавливают причастных к обману
Анна Полякова
Поделиться:
Пенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенниковПенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенниковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Двух доверчивых пенсионерок из окружной стали облапошили мошенники. Обе обратились в полицию с заявлениями.

Одна из них рассказала, что оформила онлайн-заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил югорчанке, что ее заявка одобрена, но для получения кредита необходимо оплатить аккредитацию, страховку и услуги доставки займа. В результате он отдала аферисту 92 000 рублей.

Другой жертвой обмана стала горожанка, которая поверила лже-банкирам. По телефону ей сообщили, что с её банковского счета пытаются обналичить денежные средства. Аферисты смогли получить более 7 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Виновные могут лишиться свободы на срок до 5 лет. Полицейские проводят проверку, устанавливают причастных к совершению данных преступлений, сообщили в МОМВД России «Ханты-Мансийский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За титул «Югорский силач» поборются атлеты со всего региона
Власти Нижневартовска ищут средства для реконструкции аэропорта
Жителя Кондинского района будут судить за «закладки»
Из горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину
В Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской
«Мегионнефтегаз» вошел в сотню лучших предприятий РФ в области охраны труда
В Нефтеюганском районе раскрыли серию дачных краж
Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонт
В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТП
Ночью из горящего дома в поселке Пойковский спасли 41 человека
Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону
Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих