2019-06-20T12:35:09+03:00
Общество

Из горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину

Она не смогла сама покинуть жилье из-за густого дыма
Анна Полякова
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Из горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину Фото: 86.mchs.gov.ruИз горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину Фото: 86.mchs.gov.ru
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В Радужном утром 20 июня горела девятиэтажка. Сообщение о пожаре в 7 микрорайоне поступило в 10 часов 36 минут. Очаг возгорания был на 6 этаже. Из окна валил дым.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО, огнеборцы немедленно приступили к разведке. Дверь в горящую квартиру оказалась не заперта. Здесь пожарные обнаружили женщину, которая из-за плотного задымления не смогла сама покинуть опасную зону. Ее эвакуировали на улицу и передали врачам «скорой помощи».

Одновременно тушили огонь и выводили жильцов подъезда, которых на момент пожара оказалось 10 человек. В течение пяти минут пожар был ликвидирован в пределах одной комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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