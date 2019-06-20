В Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-20T11:34:32+03:00

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В Ханты-Мансийске с июня проводятся работы по ремонту автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на отдельных участках проезжей части.

- На улице Мира от улицы Дзержинского до улицы Калинина завершаются работы по обновлению бордюрного камня. Ремонт улицы Ледовая на участке от улицы Объездная до улицы Ямская, также почти завершен, - пояснили в администрации югорской столицы.

Следующий этап – обновление асфальтового покрытия на улице Ямской, к его реализации уже приступили. Пропуск автотранспорта осуществляется только в одном направлении с учетом ремонтируемой полосы. Также же для удобства водителей организован объезд по соседним переулкам, ближайший из которых находится в районе регулируемого пешеходного перехода между домами № 6 и №8 по улице Объездной.

Администрация Ханты-Мансийска приносит извинения за временные неудобства и призывает участников дорожного движения проявлять терпение, а также обращать особое внимание на временные дорожные знаки. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения, не связанный с участками на которых будут проводиться ремонтные работы улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU