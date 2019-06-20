2019-06-20T11:34:32+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской

Для удобства водителей организован объезд по соседним переулкам
Анна Полякова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской Фото: admhmansy.ruВ Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской Фото: admhmansy.ru
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске с июня проводятся работы по ремонту автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на отдельных участках проезжей части.

- На улице Мира от улицы Дзержинского до улицы Калинина завершаются работы по обновлению бордюрного камня. Ремонт улицы Ледовая на участке от улицы Объездная до улицы Ямская, также почти завершен, - пояснили в администрации югорской столицы.

Следующий этап – обновление асфальтового покрытия на улице Ямской, к его реализации уже приступили. Пропуск автотранспорта осуществляется только в одном направлении с учетом ремонтируемой полосы. Также же для удобства водителей организован объезд по соседним переулкам, ближайший из которых находится в районе регулируемого пешеходного перехода между домами № 6 и №8 по улице Объездной.

Администрация Ханты-Мансийска приносит извинения за временные неудобства и призывает участников дорожного движения проявлять терпение, а также обращать особое внимание на временные дорожные знаки. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения, не связанный с участками на которых будут проводиться ремонтные работы улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За титул «Югорский силач» поборются атлеты со всего региона
Власти Нижневартовска ищут средства для реконструкции аэропорта
Жителя Кондинского района будут судить за «закладки»
Пенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников
Из горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину
«Мегионнефтегаз» вошел в сотню лучших предприятий РФ в области охраны труда
В Нефтеюганском районе раскрыли серию дачных краж
Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонт
В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТП
Ночью из горящего дома в поселке Пойковский спасли 41 человека
Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону
Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих