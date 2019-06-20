СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-20T12:39:43+03:00

«Мегионнефтегаз» вошел в сотню лучших предприятий РФ в области охраны труда

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В ТОП-100 лучших промышленных предприятий России в области условий и охраны труда вновь вошел «Славнефть-Мегионнефтегаз». Федеральный рейтинг обнародовала Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон». Он сформирован по результатам всероссийского конкурса «Успех и безопасность-2018», который проводит Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

Независимые эксперты подтвердили, что действующая на предприятии система менеджмента полностью соответствует высоким требованиям российских и международных стандартов.

Как отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил Черевко, нет таких показателей, ради которых можно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, поэтому цель предприятия – отсутствие травматизма и аварийности.

В числе сильных сторон «Мегионнефтегаза» эксперты назвали эффективную деятельность по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а также высокий уровень квалификации сотрудников, курирующих вопросы охраны труда.

Для повышения уровня производственной безопасности на предприятии внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуются методы дистанционного контроля технологических процессов.

В 2018 году на улучшение условий труда специалистов предприятие направило около 390 млн рублей – на 10% больше, чем годом ранее.

Сегодня «Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет разработку нефтегазовых месторождений на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В зоне производственной деятельности мегионских нефтяников 29 лицензионных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU