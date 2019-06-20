В Нефтеюганском районе раскрыли серию дачных краж
Кражи на дачных участках в Нефтеюганском районе удалось раскрыть по горячим следам. Накануне в дежурную часть обратился пенсионер с заявлением о хищении имущества.
Подозреваемым оказался неработающий 40-летний житель города Пыть-Ях. Следователь выяснила, что мужчина специально отправился в один из пригородных дачных кооперативов, чтобы разжиться чужим добром. Выяснилось, что он причастен к совершению еще семи подобных преступлений.
Каждый раз злоумышленник проникал в домовладения дачников, срывая замки. Он забирал себе все, что можно было бы в дальнейшем реализовать. Как правило, уносил с собой бытовую технику, электроинструменты, металлические предметы. Все похищенное мужчина хранил у себя в гараже. Сбыть краденое он не успел. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 280 000 рублей.
В отношении гражданина возбуждено семь уголовных дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в ОМВД России по Нефтеюганскому району. Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.
ИСТОЧНИК KP.RU