2019-06-20T09:25:56+03:00
Экономика

Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонт

Активнее всего платят в Сургутском районе
Анна Полякова
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Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонтКрупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонтФото: Ольга Крыльцова
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Жители ХМАО за первые 5 месяцев 2019 года собрали на капремонт своих домов 1 млрд. 250 млн. рублей. Статистику оплаты взносов обнародовал Югорский фонд капремонта.

Активнее всего платят в Сургутском районе, здесь собираемость составила 105%. Жители начали гасить задолженность по взносам на капитальный ремонт за прошлые годы, в результате собираемость и превысила 100%. Аналогичная ситуация сложилась в Покачах, где собрали почти 104% взносов.

Также среди лидеров по собираемости взносов в Югре - Сургут, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Лангепас, Пыть-Ях, Урай, Югорск и Нижневартовский район. В этих муниципалитетах собираемость выше 90%. В числе аутсайдеров Березовский район, где собираемость не выше 47%.

За 2019 год югорчане задолжали за капремонт 120 миллионов. рублей. Если собственники не оплачивают взносы по решению суда, работать с ними начинает служба судебных приставов. Собственнику могут ограничить выезд за границу, что особенно актуально для северных регионов летом, в сезон отпусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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