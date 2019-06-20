В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТП
Авария произошла ночью 20 июня на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»
В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТПФото: Ольга Крыльцова
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В результате дородного-транспортного происшествия в Нефтеюганском районе погиб человек. Авария произошла ночью 20 июня.
По предварительным данным, в 03:40 в Нефтеюганском районе на 695 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» опрокинулся автомобиль «Тойота Королла».
Как сообщили в пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, в результате ДТП два человека пострадали, один погиб. Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU