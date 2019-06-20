Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-20T07:01:28+03:00

Мужчина на сайте бесплатных объявлений разметил объявление и стал жертвой мошенничества

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Жителя Ханты-Мансийска мошенники облапошили на 40 тысяч рублей. Жертвой обмана стал 33-летний житель окружной столицы.

В полиции он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений разметил объявление о продаже контейнера. Вскоре ему позвонила женщина и предложила внести предоплату за товар. Не подозревая обмана, заявитель сообщил ей номер личной банковской карты.

После этого доверчивый югорчанин стал перечислять деньги через банкомат различными суммами на номер телефона. Позже он осознал, что подключил свои банковские карты к мобильному банку на этот абонентский номер.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МОМВД России «Ханты-Мансийский». Полицейские проводят проверку, устанавливают причастных к мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU