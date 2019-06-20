2019-06-20T07:01:28+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону

Мужчина на сайте бесплатных объявлений разметил объявление и стал жертвой мошенничества
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Ханты-Мансийска мошенники облапошили на 40 тысяч рублей. Жертвой обмана стал 33-летний житель окружной столицы.

В полиции он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений разметил объявление о продаже контейнера. Вскоре ему позвонила женщина и предложила внести предоплату за товар. Не подозревая обмана, заявитель сообщил ей номер личной банковской карты.

После этого доверчивый югорчанин стал перечислять деньги через банкомат различными суммами на номер телефона. Позже он осознал, что подключил свои банковские карты к мобильному банку на этот абонентский номер.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МОМВД России «Ханты-Мансийский». Полицейские проводят проверку, устанавливают причастных к мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонт
В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТП
Ночью из горящего дома в поселке Пойковский спасли 41 человека
Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих
Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок
В Югорске задержали агронома-любителя с конопляным садиком в бане
Сургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив
Югра присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»
В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали четырехлетний мальчик и девушка
За неделю с укусами клещей в медучреждения обратились почти 600 югорчан
В Югре этим летом откроют 15 пляжей
В сургутском ТРЦ, где находилось более 200 человек, произошло возгорание
Миниатюрный Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа появится в Москве
В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии
В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод
Нерадивой матери из Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы
Погода в Югре 19 июня: ожидается незначительное похолодание
В Нижневартовске выясняют причину пожара в многоэтажке
70 проектов югорчан получат многомиллионную поддержку губернатора
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Нефтеюганске развернется уникальный палаточный лагерь для подростков
В Пыть-Яхе сделку полицейского-взяточника и нарушителя признали ничтожной
Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве