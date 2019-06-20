Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
В четверг, 20 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17… +22 ºС, в северных районах +10… +15 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18… +20 ºС .
В Сургуте облачно, небольшой дождь. Ветер северо- западный 3 м/с. Температура воздуха + 16 градусов.
В Нижневартовске весь день будет идти дождь. Ветер юго-западный 6 м/с. Температура воздуха +15 градусов.
В Нефтеюганске облачно, в середине дня пройдет дождь. Температура воздуха +17 градусов, ветер западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU