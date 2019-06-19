Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-19T15:55:49+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратились 69-летняя местная жительница. Шокированная пенсионерка рассказала, что у нее исчезают деньги со счета.

Выяснилось, что на протяжении двух дней с кредитной банковской карты заявительницы списывались средства на неизвестный адрес электронной платежной системы «Киви кошелек». В общей сложности со счета женщины было похищено более 3000 рублей.

Отметим, что женщина не пользуется смартфонами, в качестве средства связи у нее стандартный кнопочный телефон.

Предположительно, она, сама не подозревая, подключила подписки, приходившие ей методом сообщений во всплывающих окнах с различных номеров.

По факту безконтактного хищения возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются владельцы счета, на который поступили денежные средства, сообщает ОМВД России по Советскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU