Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратились 69-летняя местная жительница. Шокированная пенсионерка рассказала, что у нее исчезают деньги со счета.
Выяснилось, что на протяжении двух дней с кредитной банковской карты заявительницы списывались средства на неизвестный адрес электронной платежной системы «Киви кошелек». В общей сложности со счета женщины было похищено более 3000 рублей.
Отметим, что женщина не пользуется смартфонами, в качестве средства связи у нее стандартный кнопочный телефон.
Предположительно, она, сама не подозревая, подключила подписки, приходившие ей методом сообщений во всплывающих окнах с различных номеров.
По факту безконтактного хищения возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются владельцы счета, на который поступили денежные средства, сообщает ОМВД России по Советскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU