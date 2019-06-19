Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-19T14:34:42+03:00

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Жительница Нижневартовска осуждена за мошенничество при получении социальных выплат. В апреле 2017 года женщина переехала из города Радужный в Нижневартовск и зарегистрировалась по месту проживания. При этом предприимчивая северянка умышленно не сообщила о перемене места жительства в «Центр социальных выплат г. Радужный». Встав на учет в казенном учреждении «Центр социальных выплат» филиал г. Нижневартовска, стала получать аналогичную меру соцподдержки.

В результате с мая 2017 по январь 2018 года мошенница незаконно получила средства в виде ежемесячного пособия на общую сумму более 21 тыс. рублей.

Суд учел, что преступление отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершено впервые. Кроме того, причиненный ущерб был погашен в полном объеме. В итоге ей было назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU