Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок
На портале главы города «Наш Нижневартовск» завершилось голосование по выбору территорий для дополнительных мангальных площадок. Вартовчанам предлагалось выбрать один из двух вариантов либо предложить свой.
Опрос проводился с 21 мая по 15 июня включительно. Как сообщили в администрации города, в опросе приняли участие 480 человек.
В результате больше половины опрошенных ответили, что мангальную зону следует разместить на пустыре в районе дома №26 по улице Героев Самотлора. Остальные высказали мнение, что мангальную зону лучше оборудовать на пустыре в районе дома №94 по улице Мира. Были и другие варианты, которые мэрия опубликовала на официальном сайте.
Отмечено, что пикниковые точки руководство города готово установить там, где удобно жителям - на территориях, не противоречащих требованиям пожарной безопасности и Правилам благоустройства города. Дополнительные мангальные зоны будут созданы до 10 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU