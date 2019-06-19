2019-06-19T13:30:13+03:00
Общество

Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок

Дополнительные пикниковые зоны оборудуют до 10 июля
Анна Полякова
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Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок Фото: n-vartovsk.ruЖители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок Фото: n-vartovsk.ru
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На портале главы города «Наш Нижневартовск» завершилось голосование по выбору территорий для дополнительных мангальных площадок. Вартовчанам предлагалось выбрать один из двух вариантов либо предложить свой.

Опрос проводился с 21 мая по 15 июня включительно. Как сообщили в администрации города, в опросе приняли участие 480 человек.

В результате больше половины опрошенных ответили, что мангальную зону следует разместить на пустыре в районе дома №26 по улице Героев Самотлора. Остальные высказали мнение, что мангальную зону лучше оборудовать на пустыре в районе дома №94 по улице Мира. Были и другие варианты, которые мэрия опубликовала на официальном сайте.

Отмечено, что пикниковые точки руководство города готово установить там, где удобно жителям - на территориях, не противоречащих требованиям пожарной безопасности и Правилам благоустройства города. Дополнительные мангальные зоны будут созданы до 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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