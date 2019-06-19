2019-06-19T13:04:14+03:00
Общество

Сургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив

Чем будет торговать новый магазин, будут решать горожане
Анна Полякова
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Сургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив Фото: admsurgut.ruСургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив Фото: admsurgut.ru
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Салона ритуальных услуг в 31А микрорайоне Сургута не будет. Объект, который сейчас там строит ООО «Северный похоронный дом», перепрофилируют с учетом пожеланий горожан.

Предположения, что скоро по соседству появится похоронное бюро, у людей вызвало само название компании-застройщика. Они сделали вывод, что магазин будет торговать специальной ритуальной атрибутикой. К тому же сразу за салоном-магазином расположен еще один недострой, где должно было разместиться бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснили в администрации города, у предпринимателя есть договор аренды на строительство салона-магазина без какого-либо назначения в виде ритуальных услуг. Однако у арендатора земли и хозяина недостроенного здания в конце июня истекает срок аренды.

Директор компании-застройщика Владимир Тарасов рассказал, что в настоящее время проводится опрос жителей этого микрорайона, по результатам которого примут решение, каким типом товаров будет торговать магазин. Окончательную точку в этом вопросе должны поставить уже к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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