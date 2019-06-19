2019-06-19T12:19:54+03:00
Общество

Югра присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»

Северяне почтут память героев и наберут землю в солдатские кисеты
Анна Полякова
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Военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» пройдет во всех регионах страны 22 июня, в День памяти и скорби. Югрские города Сургут и Мегион также присоединятся к всероссийской акции.

- Именно в этих городах находятся официальные воинские захоронения погибших участников Великой Отечественной войны, - пояснила руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая. - Северяне возложат цветы и венки к могилам погибших, почтут память героев и наберут землю в солдатские кисеты.

В День памяти и скорби жители России соберутся на местах воинских захоронений, чтобы в торжественной обстановке набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты. Кисеты с землей оборудуют бирками с информацией о тех захоронениях, в которых была набрана эта земля, и отправят в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

На территории храма будут установлены солдатские кисеты с землей, набранной на всех захоронениях погибших участников Великой Отечественной войны. Храм, возводимый Минобороны России, будет открыт в 2020 году - к 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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