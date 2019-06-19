2019-06-19T10:51:45+03:00
Общество

В Югре этим летом откроют 15 пляжей

Купальный сезон откроют 1 июля
Анна Полякова
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В Югре этим летом откроют 15 пляжей Фото: 86.mchs.gov.ruВ Югре этим летом откроют 15 пляжей Фото: 86.mchs.gov.ru
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Для жителей Югры этим летом будут работать 15 пляжей. Семь из них в Нижневартовске и Нижневартовском районе, три в Кондинском, два в Советском районах, по одному в Белоярском, Лангепасе и Радужном, пояснили в ГУ МЧС по ЯНАО. Все пляжи планируется принять до начала июля.

Купаться и отдыхать на этих пляжах будет разрешено только с условием, что они будут соответствовать всем требованиям безопасности. Ответственность за обеспечение безопасности на пляжах несет эксплуатирующая организация.

Пока инспекторы ГИМС разрешили эксплуатацию только семи пляжей. На сегодняшний день освидетельствование прошли 4 пляжа в Нижневартовске, по одному в Кондинском и Советском районах, Радужном. Два из допущенных к эксплуатации пляжей расположены на территории детских оздоровительных лагерей - «Окуневские зори» в г. Советском и «Юбилейный» в п. Луговой Кондинского района.

До начала купального сезона на акватории, предназначенной для купания, собственники должны обеспечить водолазное исследование дна и его очистку.

В ходе проверок инспекторы ГИМС особое внимание уделяют наличию спасательных средств и подготовленных спасателей, связи для вызова экстренных служб. Зона купания на воде должна быть огорожена буями. На пляжах должны быть установлены стенды с регулярно обновляемой информацией о температуре воздуха и воды.

В период купального сезона в Югре инспекторы ГИМС проведут дополнительные патрулирования мест массового отдыха и разъяснительную работу среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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