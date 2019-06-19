2019-06-19T11:11:25+03:00
Здоровье

За неделю с укусами клещей в медучреждения обратились почти 600 югорчан

В округе наблюдается небывалая по сравнению с прошлым годом активность клещей
Марина Васильева
Поделиться:
Наибольшее количество случаев укусов зафиксировано в Ханты-Мансийске. Фото pixabay.comНаибольшее количество случаев укусов зафиксировано в Ханты-Мансийске. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре с начала сезона активности клешей зарегистрировано небывалое количество обращений по поводу присасывания насекомых. Медицинская помощь потребовалась 1712 жителям округа. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было 850 случаев.

Только за неделю зарегистрировано 596 случаев присасывания клещей, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. С начала эпидемиологического сезона обращаемость населения по поводу присасывания клеща зарегистрирована в 20 муниципальных образованиях из 22.

Наибольшее количество зафиксировано в Ханты-Мансийске - 291 случай, в Пыть-Яхе – 250 случаев, в Нефтеюганском и Кондинском районе – по 162 случая и в Нефтеюганском районе. Здесь с укусами за помощью медиков обратилось 143 человека.

В надзорном ведомстве добавили, что наиболее часто клещи нападают на людей на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха. На эту категорию приходится 59,3% от числа всех обратившихся. Почти в два раза меньше укусов происходит на дачах и садовых участках, около 20% случаев - в пределах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих
Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок
В Югорске задержали агронома-любителя с конопляным садиком в бане
Сургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив
Югра присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»
В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали четырехлетний мальчик и девушка
В Югре этим летом откроют 15 пляжей
В сургутском ТРЦ, где находилось более 200 человек, произошло возгорание
Миниатюрный Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа появится в Москве
В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии
В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод
Нерадивой матери из Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы
Погода в Югре 19 июня: ожидается незначительное похолодание
В Нижневартовске выясняют причину пожара в многоэтажке
70 проектов югорчан получат многомиллионную поддержку губернатора
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Нефтеюганске развернется уникальный палаточный лагерь для подростков
В Пыть-Яхе сделку полицейского-взяточника и нарушителя признали ничтожной
Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве