За неделю с укусами клещей в медучреждения обратились почти 600 югорчан

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-19T11:11:25+03:00

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В Югре с начала сезона активности клешей зарегистрировано небывалое количество обращений по поводу присасывания насекомых. Медицинская помощь потребовалась 1712 жителям округа. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было 850 случаев.

Только за неделю зарегистрировано 596 случаев присасывания клещей, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. С начала эпидемиологического сезона обращаемость населения по поводу присасывания клеща зарегистрирована в 20 муниципальных образованиях из 22.

Наибольшее количество зафиксировано в Ханты-Мансийске - 291 случай, в Пыть-Яхе – 250 случаев, в Нефтеюганском и Кондинском районе – по 162 случая и в Нефтеюганском районе. Здесь с укусами за помощью медиков обратилось 143 человека.

В надзорном ведомстве добавили, что наиболее часто клещи нападают на людей на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха. На эту категорию приходится 59,3% от числа всех обратившихся. Почти в два раза меньше укусов происходит на дачах и садовых участках, около 20% случаев - в пределах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU