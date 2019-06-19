В сургутском ТРЦ, где находилось более 200 человек, произошло возгорание

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-19T10:20:40+03:00

В результате пожара, начавшегося на цокольном этаже, никто не пострадал

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В Сургуте произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Агора». Из здания самостоятельно эвакуировались 230 человек, из них 68 детей.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:08. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в цоколе. Уже в 10:24 пожар на площади шести квадратных метров был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

В окружном управлении добавили, что в результате пожара никто не пострадал. К тушению возгорания от подразделений МЧС России привлекались 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

В настоящее время органами дознания устанавливаются причины возгорания и размер нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU