Миниатюрный Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа появится в Москве

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-19T09:14:13+03:00

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Ханты-Мансийский АО станет участников уникальная выставка «Россия в миниатюре», которая откроется с 25 июня в Москве. В грандиозной экспозиции будут представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке. Югра будет представлен уникальным архитектурным объектом - Музеем геологии, нефти и газа.

Как сообщили в администрации окружной столицы, миниатюрные копии самых известных достопримечательностей России собраны в одном месте — в музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом. Все архитектурные копии очень точные, с высокой степенью детализации. Можно даже прочесть вывески на дверях миниатуюр. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, монументов и других архитектурных памятников нашей страны.

Миниатюрные копии достопримечательностей России собраны в музее-заповеднике «Царицыно» Фото: admhmansy.ru

Миниатюры выполнены из архитектурного пластика. Над созданием парка «Россия в миниатюре» в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов.

В качестве одной из моделей, музей геологии нефти и газа выбран не случайно. В марте 2003 года он открыл двери для своих первых посетителей. Он единственный в стране общедоступный «нефтяной» музей. Уникальное архитектурное сооружение напоминает друзу кварца – символ богатства и разнообразия природных недр региона. Сегодня музей насчитывает более 35 тысяч единиц хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU