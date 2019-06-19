В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-19T09:55:05+03:00

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Новый асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн материала в час начал работу в Ханты-Мансийске. По инициативе руководителей предприятия Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел чин освещения предприятия.

Весь процесс почти полностью автоматизирован: от электронного взвешивания и дозировки сырья до замеса. Весь рабочий сезон на заводе будут трудиться 12 человек, сообщили в администрации югорской столицы.

Новое предприятие поможет в реализации сезонной компании по ремонту и реконструкции дорог в югорской столице.

Уже этим летом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые производственные мощности позволят отремонтировать 20 километров объездной дороги окружного центра и транспортную развязку у аэропорта.

Всего в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» подрядчики собираются отремонтировать 140 километров автомобильных дорог в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU