2019-06-19T09:55:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел обряд освещения предприятия
Анна Полякова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод Фото: admhmansy.ruВ Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод Фото: admhmansy.ru
Изменить размер текста:

Новый асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн материала в час начал работу в Ханты-Мансийске. По инициативе руководителей предприятия Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел чин освещения предприятия.

Весь процесс почти полностью автоматизирован: от электронного взвешивания и дозировки сырья до замеса. Весь рабочий сезон на заводе будут трудиться 12 человек, сообщили в администрации югорской столицы.

Новое предприятие поможет в реализации сезонной компании по ремонту и реконструкции дорог в югорской столице.

Уже этим летом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые производственные мощности позволят отремонтировать 20 километров объездной дороги окружного центра и транспортную развязку у аэропорта.

Всего в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» подрядчики собираются отремонтировать 140 километров автомобильных дорог в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре этим летом откроют 15 пляжей
В сургутском ТРЦ, где находилось более 200 человек, произошло возгорание
Миниатюрный Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа появится в Москве
В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии
Нерадивой матери из Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы
Погода в Югре 19 июня: ожидается незначительное похолодание
В Нижневартовске выясняют причину пожара в многоэтажке
70 проектов югорчан получат многомиллионную поддержку губернатора
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Нефтеюганске развернется уникальный палаточный лагерь для подростков
В Пыть-Яхе сделку полицейского-взяточника и нарушителя признали ничтожной
Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве