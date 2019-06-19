2019-06-19T05:37:08+03:00
Общество

Погода в Югре 19 июня: ожидается незначительное похолодание

Температурный максимум +18 градусов
Анна Полякова
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В среду, 19 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в восточных районах умеренный дождь. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается до +18 ºС, местами +7…+12 ºС.

В Ханты-Мансийске погода не изменится. Как и во вторник, будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днем поднимется до +13… +15 ºС.

В Сургуте облачно, с утра и до обеда будет идти дождь. Ветер западный 4 м/с. Температура воздуха + 14 градусов.

В Нижневартовске облачно. Во второй половине дня - дождь. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха +13 градусов.

В Нефтеюганске облачно, днем - дождь. Температура воздуха - 15 градусов, ветер северо-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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