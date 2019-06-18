В Нижневартовске выясняют причину пожара в многоэтажке

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-18T16:09:06+03:00

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В Нижневартовске сегодня, 18 июня, тушили пожар на 7 этаже дома по улице Мира. Сообщение о ЧП поступило в 11:59 местного времени. Локализовать пламя удалось только через час. Полностью пожар был ликвидирован в 13:15.

Горение наблюдалось на балконе, в квартире никого во время происшествия не было. Для тушения огня спасатели использовали автолестницу, кроме того, пришлось перекрыть улицу.

В ликвидации пожара участвовали 24 человека личного состава МЧС России, в распоряжении которых было 6 единиц техники. В результате сгорела обшивка балкона, квартира закопчена. Происшествие обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщили в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

ИСТОЧНИК KP.RU