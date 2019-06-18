70 проектов югорчан получат многомиллионную поддержку губернатора

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-18T15:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре определены победители первого конкурса на грант губернатора. В результате 70 проектов югорчан получат поддержку на общую сумму более 52 миллионов рублей. Минимальная сумма гранта – 176 тысяч рублей, а максимальная – около 3 миллионов.

Для победы в конкурсе проекты, запрашивающие грант не более 200 тысяч рублей, должны были набрать минимум 60 баллов. А проекты, претендующие на грант свыше 1 миллиона рублей, – 75 баллов.

В число лидеров попали 37 некоммерческих организаций, которые ранее не получали региональной поддержки.

- Самыми большими по числу победителей стали направления: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, соцобслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан, а также наука, образование и просвещение, - уточнили в правительстве ХМАО.

Отметим, что на первый конкурс на предоставление грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества 2019 года было представлено 385 проектов.

Напомним, единый грант был презентован 30 марта 2018 года на форуме гражданского согласия главой региона Натальей Комаровой.

Следующий конкурс состоится в августе. Во втором этапе между некоммерческими организациями Югры будет распределено более 47 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU