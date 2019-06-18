2019-06-18T14:41:35+03:00
Экономика

Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»

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Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
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Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости». Представители ведущих агентств недвижимости помогут подобрать участок, дачу или загородный дом. Специалисты банка расскажут о том, как быстро и просто оформить ипотеку, произвести расчеты и зарегистрировать сделку дистанционно. Минимальная процентная ставка по кредиту на загородную недвижимость составляет 9,9%.

«Начало лета – отличное время для выбора загородной недвижимости. На ярмарке можно будет выбрать участок или дачу в соответствии со своими потребностями, сменить городскую суету на комфорт и близость к природе. Только в этот день наши партнеры предложат скидки на услуги по оформлению сделки», - рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксана Губко.

«Ярмарка загородной недвижимости» пройдет 20 июня 2019 г. с 10:00 до 17:00 в офисах Сбербанка на ул. Малыгина, 51/3, ул. Кирова, 35/1, ул. Пермякова, 46, ул. Республики, 146, ул. Ямская, 75 и ул. Мориса Тореза,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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