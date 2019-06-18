В Нефтеюганске развернется уникальный палаточный лагерь для подростков

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-18T14:37:31+03:00

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В Нефтеюганске в формате летнего палаточного лагеря с 8 июля по 6 августа развернется кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего». Его участниками которого могут стать все желающие югорчанев возрасте от 14 до 18 лет.

Как пояснили в администрации города, это летний образовательный проект про IT и цифровые технологии, про творчество и живые коммуникации в современном цифровом мире. Это уникальная игровая среда, в которой участники получат прикладные знания в области цифровых технологий в атмосфере летнего лагеря.

Отдельное внимание уделят проектной командной деятельности, а ключевым событием смен будет «Летний хакатон». В лагере развернутся творческие лаборатории по хореографии, театру, вокалу, арт-направлению, фотографии и видео, и будет подготовлено множество различных творческих событий.

Лагерь пройдет в две смены – с 8 по 21 июля и с 24 июля по 6 августа, участниками каждой из которых станут порядка трёхсот школьников и студентов колледжей и техникумов округа. А лучшие выпускники программы «Мастерская технологий будущего» станут участниками Международного кейс-чемпионата.

Проживать участники будут в просторных палатках-шатрах, раскладушки в которых будут предоставлены, а спальные мешки необходимо будет привезти с собой. Душ и туалет – поблизости в гигиеническом модуле. Питание – пятиразовое. Участие – бесплатное, нужно оплатить только дорогу к месту проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU