СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-18T12:38:20+03:00

Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне Фото: uray.ru

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В Урае в полночь с 21 на 22 июня на Мемориале Памяти будет проходить Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная трагической дате нашей истории. 78 лет назад в этот роковой день нацистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз.

В Урае Акция проходит по инициативе «Центра молодежи и дополнительного образования» и местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Участниками акции могут стать все желающие почтить память родных и близких, сражавшихся с жестокостью фашистской Германии. Сбор состоится 21 июня в 23.30.

- Всех, кто не сможет прийти к Мемориалу Памяти, призываем зажечь свечу в своём окне в ночь с 21 на 22 июня в 00.00 часов, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU