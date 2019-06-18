2019-06-18T12:32:16+03:00
Происшествия

В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве

Она присвоила более 300 бюджетных рублей
Анна Полякова
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Руководительницу сургутского рекламного агентства обвинили в присвоении бюджетных средств. 39-летняя предпринимательница, по версии следствия, злоупотребила своими должностными полномочиями.

В мае 2016 года она заключила договор с бюджетным предприятием на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений среднего и высшего звена. При этом она знала, что реальная возможность в организации практики на предприятии отсутствует ввиду наличия свободных вакансий, сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре.

В результате мошеннических манипуляций на расчетный счёт агентства был перечислен аванс в размере более 330 тысяч рублей для компенсации расходов работодателю по оплате труда. Злоумышленница обналичила более 300 тысяч рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». С фигурантки дела вязли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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