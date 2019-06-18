Жительницу Советского судят за организацию игорного клуба

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-18T11:19:42+03:00

Ей грозит срок до двух лет

Изменить размер текста: A A

Предприимчивая жительница города Советский предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр.

В январе 2019 года женщина арендовала помещение в Югорске и компьютерное оборудование для игр с использованием сети интернет. В клубе она лично принимала посетителей, получала от них деньги и выдавала выигрыши.

Ее задержали во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Югорску под руководством сотрудников Югорского межрайонного следственного отдела. Игровое оборудование тут же было изъято.

Женщина признала свою вину в совершенном преступлении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает СУ СКР по ХМАО, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/715230" frameborder="0"></iframe> В Советском прикрыли игорный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU