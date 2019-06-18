2019-06-18T10:23:18+03:00
Общество

В Нижневартовске появилась «Аллея Добровольцев»

70 тысяч рублей для закупки саженцев сирени пожертвовали сами горожане
Анна Полякова
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В Нижневартовске появилась «Аллея Добровольцев» Фото: n-vartovsk.ruВ Нижневартовске появилась «Аллея Добровольцев» Фото: n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске на одну зеленую зону стало больше. На территории школьного сквера появилась «Аллея Добровольцев». Ее украсили 50 кустов сирени. Средства для закупки саженцев сирени пожертвовали сами горожане, сообщили в мэрии.

В мае в торговых центрах города проходила благотворительная продажа сувенирной продукции – магнитов и экосумок с символикой акции. Сумма собранных средств составила 70 тысяч рублей. На эти деньги в сургутском питомнике были приобретены 50 кустов сирени.

Инициаторами проекта выступили некоммерческое партнерство «Координационный центр социальных проектов» и управление по природопользованию и экологии администрации города. В посадке деревьев участвовали волонтеры, добровольцы, представители общественных и некоммерческих организаций – всего около 100 человек.

Как отметила директор Координационного центра социальных проектов Ольга Толстолесова, аллея не только улучшит экологическую ситуацию в городе, но и будет способствовать популяризации идей добровольческой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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