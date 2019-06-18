В Нижневартовске появилась «Аллея Добровольцев»
В Нижневартовске на одну зеленую зону стало больше. На территории школьного сквера появилась «Аллея Добровольцев». Ее украсили 50 кустов сирени. Средства для закупки саженцев сирени пожертвовали сами горожане, сообщили в мэрии.
В мае в торговых центрах города проходила благотворительная продажа сувенирной продукции – магнитов и экосумок с символикой акции. Сумма собранных средств составила 70 тысяч рублей. На эти деньги в сургутском питомнике были приобретены 50 кустов сирени.
Инициаторами проекта выступили некоммерческое партнерство «Координационный центр социальных проектов» и управление по природопользованию и экологии администрации города. В посадке деревьев участвовали волонтеры, добровольцы, представители общественных и некоммерческих организаций – всего около 100 человек.
Как отметила директор Координационного центра социальных проектов Ольга Толстолесова, аллея не только улучшит экологическую ситуацию в городе, но и будет способствовать популяризации идей добровольческой деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU