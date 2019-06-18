В Радужном СКР проводит проверку об избиении в детском саду воспитанников

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-18T10:29:30+03:00

В Радужном СКР начали проверку об избиении в детском саду воспитанников Фото: Ольга Крыльцова

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В Радужном ХМАО сотрудники СКР проводят проверку по сообщению о возможном нанесении побоев воспитанникам детского сада.

Как рассказали в региональном ведомстве, сообщалось, что воспитатель применяла в отношении малолетних воспитанников недопустимые методы воспитания. Педагог наносила побои своим подопечным. Организована процессуальная проверка.

Между тем, по данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Вместе с тем, для проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел. Теперь этим происшествием займутся дследователи следственного отдела по городу Радужный.

ИСТОЧНИК KP.RU