2019-06-18T10:29:30+03:00
Происшествия

В Радужном СКР проводит проверку об избиении в детском саду воспитанников

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Анна Полякова
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В Радужном СКР начали проверку об избиении в детском саду воспитанниковВ Радужном СКР начали проверку об избиении в детском саду воспитанниковФото: Ольга Крыльцова
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В Радужном ХМАО сотрудники СКР проводят проверку по сообщению о возможном нанесении побоев воспитанникам детского сада.

Как рассказали в региональном ведомстве, сообщалось, что воспитатель применяла в отношении малолетних воспитанников недопустимые методы воспитания. Педагог наносила побои своим подопечным. Организована процессуальная проверка.

Между тем, по данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Вместе с тем, для проведения всестороннего и полного расследования перед прокурором инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел. Теперь этим происшествием займутся дследователи следственного отдела по городу Радужный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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