В Югре пройдет фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-18T10:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыболовы-любители со всей Югры соберутся в Советском районе 13-14 июля. Здесь состоится VI Открытый фестиваль «Серебристый карась». Мероприятие пройдет на базе отдыха «Арантур», сообщает администрация Нижневартовска.

Уже известно, что, кроме спортивных, развлекательных и творческих конкурсов, гостям праздника представят музыкальные и шоу-программы, экологические акции и игры. Детей порадует анимационная команда. Все желающие смогут отведать Царскую уху.

Победители соревнований по рыбной ловле получат ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров фестиваля.

Потенциальным участникам придутся поторопиться. Заявку можно подать до 1 июля на сайте администрации Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU