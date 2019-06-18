2019-06-18T10:01:59+03:00
Общество

В Югре пройдет фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась»

Победители получат ценные призы и подарки
Анна Полякова
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В Югре пройдет фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась» Фото: n-vartovsk.ruВ Югре пройдет фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась» Фото: n-vartovsk.ru
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Рыболовы-любители со всей Югры соберутся в Советском районе 13-14 июля. Здесь состоится VI Открытый фестиваль «Серебристый карась». Мероприятие пройдет на базе отдыха «Арантур», сообщает администрация Нижневартовска.

Уже известно, что, кроме спортивных, развлекательных и творческих конкурсов, гостям праздника представят музыкальные и шоу-программы, экологические акции и игры. Детей порадует анимационная команда. Все желающие смогут отведать Царскую уху.

Победители соревнований по рыбной ловле получат ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров фестиваля.

Потенциальным участникам придутся поторопиться. Заявку можно подать до 1 июля на сайте администрации Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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