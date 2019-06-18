2019-06-18T09:36:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стартует строительство четырех школ

Сбоев в работе быть не должно
Анна Полякова
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В Ханты-Мансийске стартует строительство четырех школ Фото: admhmansy.ruВ Ханты-Мансийске стартует строительство четырех школ Фото: admhmansy.ru
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин оценил ход строительства школ. Этот вопрос стал главным во время рабочего совещания, на котором рассмотрели этапы возведения социальных объектов в городе.

В этом году в окружном центре стартует строительство четырех образовательных организаций: вторые очереди гимназии № 1 и школы № 8, а также учебные заведения в микрорайонах «Учхоз», «Иртыш-2».

- Все объекты возводятся в рамках национального проекта в сфере образования, поэтому сбоев в работе быть не должно, - нацелил коллег Максим Ряшин. Было отмечено, что все работы по строительству школ ведутся в соответствии с графиком.

Стоит отметить, что всего для достижения поставленной президентом Российской Федерации цели - обеспечить возможность обучения школьников в одну смену, в Ханты-Мансийске необходимо построить девять общеобразовательных школ, проектной мощностью на 8331 мест.

Напомним, в конце прошлого года в окружном центре состоялось подписание первых в России концессионных соглашений на строительство общеобразовательных школ. В рамках реализации соглашений в окружной столице к 2020 году построят две школы в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2». Инвестиционная емкость заключенных концессионных соглашений составляет около пяти миллиардов рублей. Строительство вторых очередей гимназии и СОШ № 8 ведется в рамках адресной инвестиционной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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