Жителю Радужного дали три года «строгача» за хранение обреза

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-18T08:26:09+03:00

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Жителю Радужного зачитали приговор за незаконную переделку и хранение огнестрельного оружия. Его судили по двум статья и признали виновным.

Прокуратора ХМАО сообщает, что югорчанин в апреле 2019 года незаконно переделал охотничье двуствольное гладкоствольное ружье в обрез.

Он собирался продать оружие и для этого перенес обрез в другое жилое помещение и хранил его там до изъятия полицейскими.

Суд учел мнение гособвинителя, данные о личности подсудимого. В результате ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU