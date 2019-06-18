2019-06-18T08:26:09+03:00
Происшествия

Жителю Радужного дали три года «строгача» за хранение обреза

Мужчина собирался продать переделанное орружие
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителю Радужного зачитали приговор за незаконную переделку и хранение огнестрельного оружия. Его судили по двум статья и признали виновным.

Прокуратора ХМАО сообщает, что югорчанин в апреле 2019 года незаконно переделал охотничье двуствольное гладкоствольное ружье в обрез.

Он собирался продать оружие и для этого перенес обрез в другое жилое помещение и хранил его там до изъятия полицейскими.

Суд учел мнение гособвинителя, данные о личности подсудимого. В результате ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве
В Пыть-Яхе стартовал второй этап противоклещевой обработки
Жительницу Советского судят за организацию игорного клуба
В Нижневартовске появилась «Аллея Добровольцев»
В Радужном СКР проводит проверку об избиении в детском саду воспитанников
В Югре пройдет фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась»
В Ханты-Мансийске стартует строительство четырех школ
В Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог
В Югре мошенники под видом пожарных вынуждают граждан раскошелиться
Погода в Югре 18 июня: день обещает быть дождливым
Во дворе детского сада в Нефтеюганске бегал голый неадекватный мужчина
Сургутянка ради обещанной компенсации перевела неизвестным 3 миллиона 700 тысяч рублей
Водителей на улице Чапаева в Нижневартовске отправляют в объезд
Дело вартовчанина, который после ДТП забил насмерть водителя на парковке, отправлено в суд
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан уроженец Казахстана
Лучшие повар, сварщик и швея: в колониях Югры прошёл конкурс профмастерства
В Югре за выходные украли девять велосипедов и самокатов
Интернет-магазин югорских товаров появится в Китае
В Ханты-Мансийске толпа подростков подралась с охранником
В Югре за неделю спасатели из огня эвакуировали 205 человек