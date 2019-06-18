Жителю Радужного дали три года «строгача» за хранение обреза
Жителю Радужного зачитали приговор за незаконную переделку и хранение огнестрельного оружия. Его судили по двум статья и признали виновным.
Прокуратора ХМАО сообщает, что югорчанин в апреле 2019 года незаконно переделал охотничье двуствольное гладкоствольное ружье в обрез.
Он собирался продать оружие и для этого перенес обрез в другое жилое помещение и хранил его там до изъятия полицейскими.
Суд учел мнение гособвинителя, данные о личности подсудимого. В результате ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU