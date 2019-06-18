2019-06-18T08:15:43+03:00
Общество

В Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог

В случае осадков сроки выполнения работ будут перенесены
Анна Полякова
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В Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог Фото: n-vartovsk.ruВ Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог Фото: n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске на улице Лопарева начинается ремонт дорог. Подрядная организация приступила к работам 17 июня в 19 часов. Как сообщили в администрации города, до 19 июня частично перекроют полосы в створе переулка Клубный и поселка ЛПХ2. На данном участке будет проводиться фрезерование.

Власти города и дорожники просят водителей обращать внимание на установленные временные дорожные знаки. В случае осадков сроки выполнения работ будут перенесены.

Всего в 2019 году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано примерно 17,5 км участков. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте.

Теперь отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог (БКАД)», размещенного на портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство города».

ИСТОЧНИК KP.RU

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