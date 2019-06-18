В Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог
В Нижневартовске на улице Лопарева начинается ремонт дорог. Подрядная организация приступила к работам 17 июня в 19 часов. Как сообщили в администрации города, до 19 июня частично перекроют полосы в створе переулка Клубный и поселка ЛПХ2. На данном участке будет проводиться фрезерование.
Власти города и дорожники просят водителей обращать внимание на установленные временные дорожные знаки. В случае осадков сроки выполнения работ будут перенесены.
Всего в 2019 году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано примерно 17,5 км участков. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте.
Теперь отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог (БКАД)», размещенного на портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство города».
ИСТОЧНИК KP.RU