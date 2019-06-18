В Югре мошенники под ликом пожарных вынуждают граждан раскошелиться

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-18T06:39:44+03:00

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В Югре участились случаи мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками пожарной охраны и государственного пожарного надзора. Неизвестные настаивают на проверке противопожарного состояния жилого помещения, а после вынуждают граждан воспользоваться платными услугами по установке дымовых пожарных извещателей.

Такие факты выявлены на территории Сургута, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Псевдоинспекторы выбирают в качестве жертв преимущественно пожилых людей.

Главное управление МЧС России по Югре предупреждает, что так орудуют мошенники. Единственная цель, с которой может к вам может постучаться сотрудник МЧС, – это проведение противопожарного инструктажа с вручением памятки о мерах пожарной безопасности. Сотрудник МЧС России не обследует жилые помещения граждан на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС при проведении любых профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. У сотрудника государственного пожарного надзора должен быть нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор».

Самое главное, что сотрудники МЧС России не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев и не оказывают платные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU