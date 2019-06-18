Погода в Югре 18 июня: день обещает быть дождливым

СЕГОДНЯ 05:35 2019-06-18T05:35:34+03:00

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Во вторник, 18 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в восточных районах умеренный дождь. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +13… +18 ºС, местами +7… +12 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днем поднимется до +13… +15 ºС.

В Сургуте облачно, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха + 19 градусов.

В Нижневартовске облачно. В середине дня - дождь. Ветер северо-западный 2 м/с. Температура воздуха +18 градусов.

В Нефтеюганске облачно, периодически - дождь. Температура воздуха - 19 градусов, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU