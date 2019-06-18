2019-06-18T05:35:34+03:00
Общество

Погода в Югре 18 июня: день обещает быть дождливым

Температура воздуха +13 ... +18 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в восточных районах умеренный дождь. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +13… +18 ºС, местами +7… +12 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днем поднимется до +13… +15 ºС.

В Сургуте облачно, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха + 19 градусов.

В Нижневартовске облачно. В середине дня - дождь. Ветер северо-западный 2 м/с. Температура воздуха +18 градусов.

В Нефтеюганске облачно, периодически - дождь. Температура воздуха - 19 градусов, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Радужного дали три года «строгача» за хранение обреза
В Нижневартовске за лето отремонтируют более 17 км дорог
В Югре мошенники под ликом пожарных вынуждают граждан раскошелиться
Во дворе детского сада в Нефтеюганске бегал голый неадекватный мужчина
Сургутянка ради обещанной компенсации перевела неизвестным 3 миллиона 700 тысяч рублей
Водителей на улице Чапаева в Нижневартовске отправляют в объезд
Дело вартовчанина, который после ДТП забил насмерть водителя на парковке, отправлено в суд
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан уроженец Казахстана
Лучшие повар, сварщик и швея: в колониях Югры прошёл конкурс профмастерства
В Югре за выходные украли девять велосипедов и самокатов
Интернет-магазин югорских товаров появится в Китае
В Ханты-Мансийске толпа подростков подралась с охранником
В Югре за неделю спасатели из огня эвакуировали 205 человек