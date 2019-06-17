Во дворе детского сада в Нефтеюганске бегал голый неадекватный мужчина

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-17T16:03:56+03:00

Во дворе детского сада в Нефтеюганске бегал голый и неадекватный мужчина

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Очевидцы записали видео задержания мужчины, который проник на территорию детского сада "Ромашка" в 12 микрорайоне. Полуобнажённый мужчина перепрыгнул через забор и перепугал детей.

Охрана дошкольного учреждения выгнала мужчину и вызвали полицию. Они доставили его в приемное отделение Нефтеюганской окружной больницы.Там выяснилось, что накануне мужчину госпитализировали с диагнозом «Отравление психоактивными веществами». Полицейским своё поведение неадекватный мужчина объяснил сном. Он был уверен, что спит.

Напомним, это не первый случай в Югре. когда на территорию детсада проникают посторонние. Так, в марте во двор детского сада также забежал обнажённый окровавленный мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/715118" frameborder="0"></iframe> В Нефтеюганске полиция скрутила голого и неадекватного мужчину, который проник в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU