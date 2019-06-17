Во дворе детского сада в Нефтеюганске бегал голый неадекватный мужчина
Очевидцы записали видео задержания мужчины, который проник на территорию детского сада "Ромашка" в 12 микрорайоне. Полуобнажённый мужчина перепрыгнул через забор и перепугал детей.
Охрана дошкольного учреждения выгнала мужчину и вызвали полицию. Они доставили его в приемное отделение Нефтеюганской окружной больницы.Там выяснилось, что накануне мужчину госпитализировали с диагнозом «Отравление психоактивными веществами». Полицейским своё поведение неадекватный мужчина объяснил сном. Он был уверен, что спит.
Напомним, это не первый случай в Югре. когда на территорию детсада проникают посторонние. Так, в марте во двор детского сада также забежал обнажённый окровавленный мужчина.
В Нефтеюганске полиция скрутила голого и неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU