Сургутянка ради обещанной компенсации перевела неизвестным 3 миллиона 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-17T15:32:22+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратилась 50- летняя сургутянка, которая лишилась более 3 млн 700 тысяч рублей.

Полицейским дама рассказал, что ей позвонил мужчина, который представился следователем Следственного Комитета МВД РФ. Он сообщил, что ей положена компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы Женщину сумма компенсации не смутила. Ради бешенных денег она пошла на всё. Тем более незнакомец так уверенно подтверждал свою правоту. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оплатить услуги адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей. Сургутянка без всяких сомнений перевела чуть более 4-х тысяч рублей. После первого перевода, женщине стали поступать звонки от людей, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и просили переводить деньги за услуги адвокатов, налоги и страховку.

Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов.

Таким образом, сургутянка в течение 2-х месяцев совершила порядка 20 переводов на общую сумму в размере более 3 млн 700 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, пытавшихся совершить преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU