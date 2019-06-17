СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-17T14:51:37+03:00

Водителей на улице Чапаева в Нижневартовске отправляют в объезд. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Коммунальные службы Нижневартовска продолжают работу по подготовке города к новому отопительному сезону. В связи с капитальным ремонтом теплосетей будет перекрыто движение автотранспорта по четной стороне улицы Чапаева от места разворота, расположенного в районе дома №2 по улице Чапаева, до улицы 60 лет Октября.

Как сообщили в администрации города, схемой организации дорожного движения будет предусмотрено двухстороннее движение на участке улицы Чапаева по нечетной стороне от места разворота до улицы 60 лет Октября.

Водителей просят быть внимательными при движении и руководствоваться установленными временными знаками дорожного движения.

Напомним также, что в связи в ремонтными работами с 18 июня на улице 11-П в створе улиц Индустриальной и Тампонажной и с 8 часов 17 июня по 19 июня на улице Интернациональной на участке от улицы Дзержинского до места разворота в районе торгового комплекса «Саквояж», изменится движение автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU