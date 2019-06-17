Дело вартовчанина, который после ДТП забил насмерть водителя на парковке, отправлено в суд

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-17T14:26:04+03:00

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Молодой человек из-за незначительного повода набросился на взрослого мужчину, стал избивать и пинать его, пока тот не затих. Выжить после агрессивной атаки вартовчанину не удалось

Как напомнили в СУ СК по ХМАО-Югре, 30 апреля на автомобильной парковке рядом с бизнес-центром, расположенном в ТРЦ «Югра Молл» Нижневартовск, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Во время разговора 26-летний участник ДТП жестоко избил второго водителя – 51-летнего потерпевшего, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти жизнь мужчине не удалось, от полученных телесных повреждений он скончался в больнице. Агрессору предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU