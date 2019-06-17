В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан уроженец Казахстана
Наркополицейские Сургута в подъезде одного из домов по улице Александра Усольцева задержали 30-летнего уроженца республики Казахстан с партией синтетических наркотиков.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, согласно заключению экспертов, изъятое у задержанного является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 214 граммов.
Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут из Казахстана и «синтетику» планировал сбыть через «тайники-закладки».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU