СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-17T12:34:06+03:00

Интернет-магазин югорских товаров появится в Китае. Фото с сайта pixabay.com

Соглашение об этом подписано в Харбине

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Соглашение о сотрудничестве с международной компанией «Epinduo» подписал центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в ходе завершившегося в городе Харбин VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Участники соглашения будут оказывать содействие в размещении товаров производителей Югры на онлайн-платформах сети магазинов «Epinduo», поддержку окружным субъектам малого и среднего предпринимательства по их выходу в оффлайн сети Китая, в числе которых – «Wu Mart», «Auchan», «Trust-Mart», «WAL-MART», «Alldays», «7/11», «Carrefour» и другие.

Помимо этого, запланировано открытие онлайн-магазина компаний из Югры в Китайской Народной Республике.

Отметим, что делегация Югры во главе с заместителем губернатора – директором окружного департамента экономического развития Николаем Милькисом в рамках шестого Российско-Китайского ЭКСПО приняла участие в обсуждении актуальных вопросов сотрудничества России и Китая в ходе форума международного сотрудничества в сфере таможни между ЕАЭС и КНР, круглом столе «Практические аспекты продвижения российского экспорта на рынок КНР».

Кроме того, югорчане приняли участие в диалоге «Электронная торговля Шелкового пути».

Завершился визит делегации Ханты-Мансийского автономного округа проведением деловых переговоров с китайскими предпринимателями и подписанием соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU