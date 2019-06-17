2019-06-17T11:54:28+03:00
Общество

В Югре за неделю спасатели из огня эвакуировали 205 человек

Чаще всего полыхали бани и дачные постройки
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю спасатели эвакуировали 205 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре за неделю спасатели эвакуировали 205 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Югорчане активно отдыхают на дачах и в этой связи увеличилось количество пожаров. Так, с 10 по 16 июня на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 52 пожара. Спасен один человек, эвакуированы – 205.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в большинстве случаев стали дачи, бани, объекты жилого сектора, хозяйственные постройки. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали четыре автомобиля и 45 строений. 12 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах.

Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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