В Югре за неделю спасатели из огня эвакуировали 205 человек

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-17T11:54:28+03:00

В Югре за неделю спасатели эвакуировали 205 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Чаще всего полыхали бани и дачные постройки

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Югорчане активно отдыхают на дачах и в этой связи увеличилось количество пожаров. Так, с 10 по 16 июня на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 52 пожара. Спасен один человек, эвакуированы – 205.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в большинстве случаев стали дачи, бани, объекты жилого сектора, хозяйственные постройки. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали четыре автомобиля и 45 строений. 12 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах.

Пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU