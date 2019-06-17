СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-17T10:59:32+03:00

В Нягани по горячим следам раскрыта кража старинной иконы. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Нягани поступило телефонное сообщение от диспетчера ЕДДС о том, что на территории школы № 14 горит часовня в честь преподобного Сергия Радонежского.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Священнослужитель сообщил полицейским, что из часовни пропал деревянный крест, а также две иконы, на одной из которых изображен образ преподобного Сергия Радонежского, ей насчитывается более 150 лет.

Всего за несколько часов сотрудники уголовного розыска вычислили злоумышленника. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый, которым оказался ранее судимый за кражи 22-летний местный житель, проник в часовню ради пожертвований прихожан, но, не обнаружив денег, решил забрать с собой иконы и деревянный крест. Чтобы скрыть следы преступления, няганец поджёг часовню.

Один из похищенных образов и крест сотрудники полиции обнаружили во время. Как выяснилось, скрываясь, злоумышленник не заметил, как потерял часть украденного. Одну из икон подозреваемый спрятал недалеко в лесу.

На данный момент следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога часовни. Все похищенные предметы возвращены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/715042" frameborder="0"></iframe> В Нягани вор поджёг часовню и украл старинную икону.

ИСТОЧНИК KP.RU